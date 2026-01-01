Виктор Ан

Дата рождения
23 ноября 1985 г.
Достижения
6-кратный олимпийский чемпион
Лента
Материалы
Новости
Россиянин Виктор Ан теперь готовит для Китая звезд шорт-трека - и они берут все медали на Олимпиаде. О работе в России Ан не договорился
#Виктор Ан