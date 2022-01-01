Ольга Фаткулина
Дата рождения
23 января 1990 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2014
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Знаменосец России на Олимпиаде Фаткулина перенесла самоубийство мамы, побои бабушки и дисквалификацию навсегда по ошибке
#Олимпиада-2022