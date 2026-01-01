Ольга Фаткулина

Дата рождения
23 января 1990 г.
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2014
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Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
#Олимпиада-2022