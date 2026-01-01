Сергей Безруков

Дата рождения
18 октября 1973 г.
Инфо
Народный артист РФ (2008)
Лента
Материалы
Как создавался саундтрек «Бригады» – эту мелодию за 15 минут придумал композитор опер и спектаклей
#Бригада
Как создавался Саша Белый
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#Бригада
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Секреты сериала «Бригада»: последняя серия изменена после премьеры, вместо главной героини на скрипке играют чужие руки
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#Бригада
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