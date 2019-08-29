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Седрик Гогуа
№27
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
10 июля 1994 (25) лет
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
#ЦСКА
29 августа 2019, 12:18
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
#ЦСКА
15 сентября 2019, 18:57
Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета
#Седрик Гогуа
29 августа 2019, 18:27