Седрик Гогуа
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Ротор
Возраст
26
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
#ЦСКА
15 сентября 2019, 18:57
Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета
#Седрик Гогуа
29 августа 2019, 18:27
У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
#ЦСКА
29 августа 2019, 12:18