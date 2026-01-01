санный спорт

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Скоростной спуск на санях по специальной трассе
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Входят в олимпийскую программу с 1964 г.
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На Олимпиаде выступает племянник грузинского саночника, который погиб 12 лет назад на трассе в Ванкувере
#санный спорт
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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