санный спорт

Инфо
Скоростной спуск на санях по специальной трассе
Факт
Входят в олимпийскую программу с 1964 г.
Лента
Материалы
Новости
Олимпиада 2020
Россия объявила олимпийский состав сборной по санному спорту. В него вошли призеры ОИ-2014 Денисьев, Антонов и Иванова
#Олимпиада-2022