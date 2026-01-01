Россия (фигурное катание)

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Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Юниоры из России пропустят этап Гран-при из-за ковидных ограничений во Франции. Но взамен выступят на других этапах
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон
#Россия (фигурное катание)