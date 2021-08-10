Россия (фигурное катание)
Юниоры из России пропустят этап Гран-при из-за ковидных ограничений во Франции. Но взамен выступят на других этапах
вчера, 19:30
Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределят квоты россиян с юниорского Гран-при во Франции на другие этапы.
- Два этапа Гран-при пройдут в Куршевеле 18 и 28 августа. За неделю до старта во Франции действуют коронавирусные ограничения, обязывающие прибывающих из России пройти карантин.
- Исключение действует только для тех, кто привит одобренной Евросоюзом вакциной. В России такие вакцины не применяют.
- Чтобы въехать во Францию из стран «зеленой» зоны, нужно отбыть в одной из них не менее 30 дней.
Из-за этих ограничений ФФКР предложила перераспределить квоты на другие этапы в те страны, где ограничений на въезд россиян нет. ISU согласилась с этим.
Пока конкретных этапов нет, но ФФКР планирует оформление переноса на этапы в Красноярске и Любляне. Они пройдут с 15 по 18 сентября и с 22 по 25 сентября соответственно.
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