Михаил Мишустин

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Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
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#коронавирус
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Новый премьер-министр России Мишустин связан с хоккеем: играет, фанатеет, управляет
#Михаил Мишустин