Питер Джексон

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Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона
#Властелин колец
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
#The Beatles