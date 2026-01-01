Петр Зелиньски

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🇵🇱 20 быстрых историй про игроков Польши перед матчем с Россией: рэпер, артист балета и внук солдата вермахта
#Польша
Власти региона запретили «Наполи» ехать на игру с «Юве» и развернули самолет на взлетной полосе. Разбор истории
#Наполи