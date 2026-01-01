Пьер-Эмиль Хейбьерг

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Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔
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#Евро-2020
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Лидер Дании, который казнил Россию на Евро. Плакал вместе с Гвардиолой и тренируется по восемь часов в день
#Пьер-Эмиль Хейбьерг
Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете
#Пьер-Эмиль Хейбьерг