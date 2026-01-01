433

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Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
#ЧМ-2022
Страшный промах «Уфы» с пары метров от ворот: один неудачно подправил, другой вообще не попал по мячу
#РПЛ
«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол
#433