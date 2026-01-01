Омар Элабделлауи

Лента
Материалы
В руках игрока «Галатасарая» взорвался фейерверк. Он попал в больницу, врачи опасаются за зрение
#Омар Элабделлауи
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
#Норвегия