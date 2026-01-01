Нобель Арустамян

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Футбол
Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым. Назвал его «пиар-перформансом» и не согласился с редполитикой
#Нобель Арустамян
Футбол
Нобель Арустамян не работает на Евро. Против его аккредитации выступил Азербайджан
#Нобель Арустамян