Нобель Арустамян

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«Алана говорит дочке: «Не забывай, что твой папа мразь». Что было в интервью Мамаева «Матч ТВ», из-за которого ушел Нобель – мы посмотрели его за вас
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#Нобель Арустамян
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Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену
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#Нобель Арустамян
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