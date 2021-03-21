Олимпиада-2020
Япония попросила стран-участниц Олимпиады ограничить число делегатов, которые приедут со сборными
вчера, 12:14
20 марта: стало известно, что на летние Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики. Плюс Япония не пустит волонтеров из-за границы (кроме тех, которых нельзя заменить местными).
21 марта: власти Японии просят гостей, чтобы число сопровождающих сборных делегатов было сокращено. Япония ожидает, что вместе со сборными на церемониях открытия и закрытия будут еще и правительства стран-участниц.
Такая просьба прозвучала из-за опасения Японии, что участники Олимпиады завезут в страну новые штаммы коронавируса.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые