Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Япония попросила стран-участниц Олимпиады ограничить число делегатов, которые приедут со сборными

вчера, 12:14

20 марта: стало известно, что на летние Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики. Плюс Япония не пустит волонтеров из-за границы (кроме тех, которых нельзя заменить местными).

21 марта: власти Японии просят гостей, чтобы число сопровождающих сборных делегатов было сокращено. Япония ожидает, что вместе со сборными на церемониях открытия и закрытия будут еще и правительства стран-участниц.

Такая просьба прозвучала из-за опасения Японии, что участники Олимпиады завезут в страну новые штаммы коронавируса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
NHK
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