Юрий Батуренко
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Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
19 марта: «Ротор» уволил тренера Александра Хацкевича.
20 марта: клуб нашел нового главного тренера. Им стал 56-летний Юрий Батуренко:
- Это восьмой клуб в его карьере: были «Локомотив», «Балтика», «Зенит-Ижевск», молодежка «Динамо», «Габала», «Мордовия», «Анжи».
- Он работает тренером с 2000 года, но ни разу не был главным.
- Последнее место работы – «Локомотив», где он был ассистентом Юрия Семина с 2016-го по 2020-й.
Сейчас «Ротор» идет на 13-м месте в таблице РПЛ с 18 очками после 28 матчей.
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