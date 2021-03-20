Юрий Батуренко
РПЛ
Футбол
Ротор
Поделиться:
Комментарии:
0
#Юрий Батуренко #РПЛ #Футбол #Ротор

Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным

20 марта, 22:11

19 марта: «Ротор» уволил тренера Александра Хацкевича.

20 марта: клуб нашел нового главного тренера. Им стал 56-летний Юрий Батуренко:

Сейчас «Ротор» идет на 13-м месте в таблице РПЛ с 18 очками после 28 матчей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Ротора
Еще по теме
Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивавший в Серии А
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Юрий Батуренко
#РПЛ
#Футбол
#Ротор