Матвей Сафонов
РПЛ
Футбол
Краснодар
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матвей Сафонов #РПЛ #Футбол #Краснодар

Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца

2 часа назад

сайт «Краснодара»

  • Матвей Сафонов получил мышечную травму на тренировке в декабре 2020-го. В последний раз он выходил на поле 5 декабря в игре с «Ротором».
  • После этого он восстанавливался: пропустил сборы во время перерыва РПЛ, но не вернулся к возобновлению сезона.
  • В феврале «Краснодар» исключил его из заявки на РПЛ, чтобы заявить за вторую команду. Тренер объяснял, что так Сафонов «быстрее придет в форму».
  • «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник утверждал, что причина перевода в дубль – конфликт игрока с клубом. Сафонов якобы попросил увеличить зарплату, но ему отказали.
  • Клуб это отрицал. Сафонова в итоге вернули в заявку первой команды.

Ближайший матч «Краснодара» пройдет 18 марта против «Динамо». Это ближайшие соперники по таблице РПЛ: у «Краснодара» восьмая строчка и 34 очка, у «Динамо» – седьмая строчка и 36 очков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Сафонов пропал из-за травмы. Пропустил сборы, до сих пор лечится, а потом может сыграть в ФНЛ
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
Сейчас вся страна говорит о Сафонове. Что о нем надо знать
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матвей Сафонов
#РПЛ
#Футбол
#Краснодар