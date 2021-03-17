Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца

Матвей Сафонов получил мышечную травму на тренировке в декабре 2020-го. В последний раз он выходил на поле 5 декабря в игре с «Ротором».

После этого он восстанавливался: пропустил сборы во время перерыва РПЛ, но не вернулся к возобновлению сезона.

В феврале «Краснодар» исключил его из заявки на РПЛ, чтобы заявить за вторую команду. Тренер объяснял, что так Сафонов «быстрее придет в форму».

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник утверждал, что причина перевода в дубль – конфликт игрока с клубом. Сафонов якобы попросил увеличить зарплату, но ему отказали.

Клуб это отрицал. Сафонова в итоге вернули в заявку первой команды.

Ближайший матч «Краснодара» пройдет 18 марта против «Динамо». Это ближайшие соперники по таблице РПЛ: у «Краснодара» восьмая строчка и 34 очка, у «Динамо» – седьмая строчка и 36 очков.