Матвей Сафонов
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Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
2 часа назад
- Матвей Сафонов получил мышечную травму на тренировке в декабре 2020-го. В последний раз он выходил на поле 5 декабря в игре с «Ротором».
- После этого он восстанавливался: пропустил сборы во время перерыва РПЛ, но не вернулся к возобновлению сезона.
- В феврале «Краснодар» исключил его из заявки на РПЛ, чтобы заявить за вторую команду. Тренер объяснял, что так Сафонов «быстрее придет в форму».
- «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник утверждал, что причина перевода в дубль – конфликт игрока с клубом. Сафонов якобы попросил увеличить зарплату, но ему отказали.
- Клуб это отрицал. Сафонова в итоге вернули в заявку первой команды.
Ближайший матч «Краснодара» пройдет 18 марта против «Динамо». Это ближайшие соперники по таблице РПЛ: у «Краснодара» восьмая строчка и 34 очка, у «Динамо» – седьмая строчка и 36 очков.
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