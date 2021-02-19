Матвей Сафонов
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#Матвей Сафонов #Футбол #РПЛ #Краснодар

«Краснодар» вернул Сафонова в заявку на РПЛ. Через день после исключения

2 часа назад
  • 18 февраля «Краснодар» без объяснения причин исключил травмированного вратаря Матвея Сафонова из заявки на РПЛ.
  • «Р-спорт» утверждал со ссылкой на источник, что игрока планируют заявить в ФНЛ, где играет вторая команда «Краснодара». Он добавил, что это не помешает Сафонову играть в Премьер-лиге, так как заявка сквозная.
  • Вечером того же дня главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил: «Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».
  • 19 февраля «Краснодар» вернул Сафонова в заявку на РПЛ.

Сафонову 21 год, это основной вратарь «Краснодара». В декабре 2020 года он получил мышечную травму на тренировке и с тех пор восстанавливается.

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