Матвей Сафонов
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«Краснодар» вернул Сафонова в заявку на РПЛ. Через день после исключения
2 часа назад
- 18 февраля «Краснодар» без объяснения причин исключил травмированного вратаря Матвея Сафонова из заявки на РПЛ.
- «Р-спорт» утверждал со ссылкой на источник, что игрока планируют заявить в ФНЛ, где играет вторая команда «Краснодара». Он добавил, что это не помешает Сафонову играть в Премьер-лиге, так как заявка сквозная.
- Вечером того же дня главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил: «Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».
- 19 февраля «Краснодар» вернул Сафонова в заявку на РПЛ.
Сафонову 21 год, это основной вратарь «Краснодара». В декабре 2020 года он получил мышечную травму на тренировке и с тех пор восстанавливается.
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