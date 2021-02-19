«Краснодар» вернул Сафонова в заявку на РПЛ. Через день после исключения

18 февраля «Краснодар» без объяснения причин исключил травмированного вратаря Матвея Сафонова из заявки на РПЛ.

«Р-спорт» утверждал со ссылкой на источник, что игрока планируют заявить в ФНЛ, где играет вторая команда «Краснодара». Он добавил, что это не помешает Сафонову играть в Премьер-лиге, так как заявка сквозная.

Вечером того же дня главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил: «Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика».

19 февраля «Краснодар» вернул Сафонова в заявку на РПЛ.

Сафонову 21 год, это основной вратарь «Краснодара». В декабре 2020 года он получил мышечную травму на тренировке и с тех пор восстанавливается.