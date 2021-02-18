Матвей Сафонов
РПЛ
Футбол
Краснодар
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матвей Сафонов #Футбол #РПЛ #Краснодар

«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон РПЛ. Это основной вратарь клуба

2 часа назад

Матвей Сафонов из «Краснодара» в этом сезоне РПЛ:

  • 14 матчей.
  • 18 пропущенных голов.
  • Три пропущенные встречи.

Сейчас клуб исключил его из заявки на сезон Премьер-лиги. «Краснодар» никак не аргументировал.

«Р-Спорт» пишет, что «Краснодар» внесет его в заявку второй команды на матчи ФНЛ. Так как заявки сквозные, он сможет играть и в РПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме:
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матвей Сафонов
#Футбол
#РПЛ
#Краснодар