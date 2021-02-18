Матвей Сафонов
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Краснодар
«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон РПЛ. Это основной вратарь клуба
2 часа назад
Матвей Сафонов из «Краснодара» в этом сезоне РПЛ:
- 14 матчей.
- 18 пропущенных голов.
- Три пропущенные встречи.
Сейчас клуб исключил его из заявки на сезон Премьер-лиги. «Краснодар» никак не аргументировал.
«Р-Спорт» пишет, что «Краснодар» внесет его в заявку второй команды на матчи ФНЛ. Так как заявки сквозные, он сможет играть и в РПЛ.
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