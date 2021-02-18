«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон РПЛ. Это основной вратарь клуба

Матвей Сафонов из «Краснодара» в этом сезоне РПЛ:

14 матчей.

18 пропущенных голов.

Три пропущенные встречи.

Сейчас клуб исключил его из заявки на сезон Премьер-лиги. «Краснодар» никак не аргументировал.

«Р-Спорт» пишет, что «Краснодар» внесет его в заявку второй команды на матчи ФНЛ. Так как заявки сквозные, он сможет играть и в РПЛ.