Хонда перешел в клуб из Азербайджана. Это его 10-я страна в карьере

Кейсуке Хонда теперь будет играть за азербайджанский «Нефтчи».

Предыдущим его клубом был португальский «Портимоненсе», но через несколько дней после подписания контракта стороны его расторгли, потому что Хонда не попал в заявку на чемпионат из-за нарушения сроков регистрации.

Хонда покинул «Портимоненсе» через пять дней после прихода в клуб