Кейсуке Хонда
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#Кейсуке Хонда #Футбол #Нефтчи
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Хонда перешел в клуб из Азербайджана. Это его 10-я страна в карьере

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Кейсуке Хонда теперь будет играть за азербайджанский «Нефтчи». 

Предыдущим его клубом был португальский «Портимоненсе», но через несколько дней после подписания контракта стороны его расторгли, потому что Хонда не попал в заявку на чемпионат из-за нарушения сроков регистрации.

Хонда покинул «Портимоненсе» через пять дней после прихода в клуб

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Карьера Кейсуке Хонды:

🇯🇵 «Нагоя», Япония (2005-2008).

🇳🇱 «Венло», Голландия (2008-2009).

🇷🇺 ЦСКА, России (2010-2013).

🇮🇹 «Милан», Италия (2014-2017).

🇲🇽 «Пачука», Мексика (2017-2018).

🇦🇺 «Мельбурн Виктори», Австралия (2018-2019).

🇳🇱 «Витесс», «Голландия (2019).

🇧🇷 «Ботафого», Бразилия (2020).

🇵🇹 «Портимоненсе», Португалия (2021).

🇦🇿 «Нефтчи», Азербайджан (2021).

🇰🇭 Сборная Камбоджи (там он был тренером).

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