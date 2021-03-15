Кейсуке Хонда
Футбол
Нефтчи
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Хонда перешел в клуб из Азербайджана. Это его 10-я страна в карьере
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Кейсуке Хонда теперь будет играть за азербайджанский «Нефтчи».
Предыдущим его клубом был португальский «Портимоненсе», но через несколько дней после подписания контракта стороны его расторгли, потому что Хонда не попал в заявку на чемпионат из-за нарушения сроков регистрации.
Хонда покинул «Портимоненсе» через пять дней после прихода в клуб
Карьера Кейсуке Хонды:
🇯🇵 «Нагоя», Япония (2005-2008).
🇳🇱 «Венло», Голландия (2008-2009).
🇷🇺 ЦСКА, России (2010-2013).
🇮🇹 «Милан», Италия (2014-2017).
🇲🇽 «Пачука», Мексика (2017-2018).
🇦🇺 «Мельбурн Виктори», Австралия (2018-2019).
🇳🇱 «Витесс», «Голландия (2019).
🇧🇷 «Ботафого», Бразилия (2020).
🇵🇹 «Портимоненсе», Португалия (2021).
🇦🇿 «Нефтчи», Азербайджан (2021).
🇰🇭 Сборная Камбоджи (там он был тренером).
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