Кейсуке Хонда
Футбол
Портимоненсе
Хонда покинул «Портимоненсе» через пять дней после прихода в клуб
вчера, 23:11
Кейсуке Хонда не будет играть за «Портимоненсе», хотя еще 6 февраля он подписал с клубом контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.
Он не сможет быть заявлен на чемпионат из-за нарушенных сроков регистрации игроков, которые были без контрактов.
Хонда играл в 7 странах. Сейчас он в Португалии
38-летний форвард японского «Саппоро» Джей Ботройд написал Хонде в твиттере, что японские игроки и фанаты хотели бы, чтобы он вернулся. «Подумаю об этом», – ответил Хонда.
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