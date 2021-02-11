Кейсуке Хонда
Футбол
Портимоненсе
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#Кейсуке Хонда #Футбол #Портимоненсе

Хонда покинул «Портимоненсе» через пять дней после прихода в клуб

вчера, 23:11

Кейсуке Хонда не будет играть за «Портимоненсе», хотя еще 6 февраля он подписал с клубом контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.

Он не сможет быть заявлен на чемпионат из-за нарушенных сроков регистрации игроков, которые были без контрактов.

Хонда играл в 7 странах. Сейчас он в Португалии

38-летний форвард японского «Саппоро» Джей Ботройд написал Хонде в твиттере, что японские игроки и фанаты хотели бы, чтобы он вернулся. «Подумаю об этом», – ответил Хонда.

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