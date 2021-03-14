Тамбов
РПЛ
Футбол
Поделиться:
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
0
- Последнее место в таблице.
- 13 очков.
- 3 победы (последняя случилась 5 месяцев назад).
- 4 ничьи.
- 15 поражений.
В этом сезоне из-за сложной финансовой ситуации за «Тамбов» в Премьер-лиге сыграли 45 футболистов (вместе с арендованными и теми, кто пришел на правах свободного агента). Это рекорд РПЛ, который «Тамбов» отобрал у «Спартака-Алании» – за него в 2003 году сыграли 44 футболиста.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые