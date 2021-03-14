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За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ

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«Тамбов» после 22 туров РПЛ:

  • Последнее место в таблице.
  • 13 очков.
  • 3 победы (последняя случилась 5 месяцев назад).
  • 4 ничьи.
  • 15 поражений.

В этом сезоне из-за сложной финансовой ситуации за «Тамбов» в Премьер-лиге сыграли 45 футболистов (вместе с арендованными и теми, кто пришел на правах свободного агента). Это рекорд РПЛ, который «Тамбов» отобрал у «Спартака-Алании» – за него в 2003 году сыграли 44 футболиста.

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