Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз

Александр Головин сыграл за «Монако» в матче против «Страсбура». Он появился в стартовом составе.

Головин начинал в старте «Монако» две первые игры сезона Лиги 1. Потом он травмировался и не играл четыре месяца.

Дальше Головин восемь раз выходил со скамейки и дважды – с первых минут. Тренер «Монако» Ковач объясняет это рекомендациями врачей после травмы.

Головину 24 года. Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро. Контракт Головина с «Монако» действует до лета 2024 года.

Он забил четыре гола и сделал шесть голевых передач в матчах чемпионата Франции.