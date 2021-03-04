Александр Головин
Лига 1
Футбол
Монако
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Александр Головин сыграл за «Монако» в матче против «Страсбура». Он появился в стартовом составе.
Головин начинал в старте «Монако» две первые игры сезона Лиги 1. Потом он травмировался и не играл четыре месяца.
Дальше Головин восемь раз выходил со скамейки и дважды – с первых минут. Тренер «Монако» Ковач объясняет это рекомендациями врачей после травмы.
Головину 24 года. Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро. Контракт Головина с «Монако» действует до лета 2024 года.
Он забил четыре гола и сделал шесть голевых передач в матчах чемпионата Франции.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые