Александр Головин
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#Александр Головин #Футбол #Монако #Лига 1

Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз

04 марта, 00:00

www.imago-images.de/Global Look Press

Александр Головин сыграл за «Монако» в матче против «Страсбура». Он появился в стартовом составе.

Головин начинал в старте «Монако» две первые игры сезона Лиги 1. Потом он травмировался и не играл четыре месяца.

Дальше Головин восемь раз выходил со скамейки и дважды – с первых минут. Тренер «Монако» Ковач объясняет это рекомендациями врачей после травмы.

Головину 24 года. Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро. Контракт Головина с «Монако» действует до лета 2024 года.

Он забил четыре гола и сделал шесть голевых передач в матчах чемпионата Франции.

Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Жилберт 90
1:0
Матч завершен
Монако
Монако
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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