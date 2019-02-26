ЧМ-2019
Россия
Определились все участники баскетбольного ЧМ-2019. Россия едет
26 февраля 2019, 20:14
Жеребьевка чемпионата мира состоится 16 марта. Сам турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Там сыграют 32 сборные.
Хозяева: Китай
Африка (5): Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.
Америка (7): Аргентина, Бразилия, Канада, Доминиканская Респблика, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла.
Азия (7): Австралия, Иран, Япония, Иордания, Корея, Новая Зеландия, Филиппины.
Европа (12): Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.
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