Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут

Зимой «Краснодар» взял в аренду у «Монпелье» защитника Амбруаз Ойонго. Об этом мы писали здесь.

В матче с «Уралом» Ойонго дебютировал за новую команду. В первом тайме на 33-й минуте он сменил травмированного Евгения Чернова на левом фланге обороны.

Через две минуты после этого судья Сергей Карасев удалил Игоря Смольникова. Ойонго ушел на перерыв, а после – отправился на скамейку: его заменил Александр Мартынович.