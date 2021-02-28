Амбруаз Ойонго
РПЛ
Краснодар
Урал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Амбруаз Ойонго #РПЛ #Краснодар #Урал

Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут

2 часа назад

Зимой «Краснодар» взял в аренду у «Монпелье» защитника Амбруаз Ойонго. Об этом мы писали здесь.

В матче с «Уралом» Ойонго дебютировал за новую команду. В первом тайме на 33-й минуте он сменил травмированного Евгения Чернова на левом фланге обороны.

Через две минуты после этого судья Сергей Карасев удалил Игоря Смольникова. Ойонго ушел на перерыв, а после – отправился на скамейку: его заменил Александр Мартынович.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 12
Кабелла 85
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Аугустыняк 52
Аугустыняк 59
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Сколько «Краснодар» заработал в Европе как самый успешный русский клуб сезона
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Амбруаз Ойонго
#РПЛ
#Краснодар
#Урал