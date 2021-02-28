Амбруаз Ойонго
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Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
2 часа назад
Зимой «Краснодар» взял в аренду у «Монпелье» защитника Амбруаз Ойонго. Об этом мы писали здесь.
В матче с «Уралом» Ойонго дебютировал за новую команду. В первом тайме на 33-й минуте он сменил травмированного Евгения Чернова на левом фланге обороны.
Через две минуты после этого судья Сергей Карасев удалил Игоря Смольникова. Ойонго ушел на перерыв, а после – отправился на скамейку: его заменил Александр Мартынович.
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