Амбруаз Ойонго
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#Амбруаз Ойонго #Футбол #РПЛ #Краснодар

«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье». Он побеждал в Кубке Африки со сборной Камеруна

вчера, 23:35

«Краснодар» объявил о трансфере – защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго. Условия сделки – аренда до конца сезона.

Что известно:

  • Родная позиция – левый защитник.
  • Ему 29 лет. В июне исполнится 30.
  • Играл за камерунский «Котон». В МЛС – за «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Монреаль».
  • В «Монпелье» он играет с января 2018-го. С того момента провел 67 матчей и забил 3 гола.
  • Победитель Кубка африканских наций-2017.
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