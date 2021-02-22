Амбруаз Ойонго
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«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье». Он побеждал в Кубке Африки со сборной Камеруна
вчера, 23:35
«Краснодар» объявил о трансфере – защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго. Условия сделки – аренда до конца сезона.
Что известно:
- Родная позиция – левый защитник.
- Ему 29 лет. В июне исполнится 30.
- Играл за камерунский «Котон». В МЛС – за «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Монреаль».
- В «Монпелье» он играет с января 2018-го. С того момента провел 67 матчей и забил 3 гола.
- Победитель Кубка африканских наций-2017.
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