КХЛ
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#КХЛ

Все пары плей-офф КХЛ

вчера, 23:36

Завершился регулярный сезон КХЛ. Окончательное распределение команд по плей-офф выглядит так:

Западная конференция

  • ЦСКА – «Спартак»
  • СКА – «Динамо» Минск
  • «Динамо» Москва – «Северсталь»
  • «Локомотив» – «Йокерит»

Восточная конференция

  • «Ак Барс» – «Торпедо»
  • «Авангард» – «Автомобилист»
  • «Металлург» – «Барыс»
  • «Салават Юлаев» – «Трактор»

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта. ЦСКА – победитель Кубка Континента в сезоне-2020/21.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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