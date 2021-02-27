КХЛ
Все пары плей-офф КХЛ
вчера, 23:36
Завершился регулярный сезон КХЛ. Окончательное распределение команд по плей-офф выглядит так:
Западная конференция
- ЦСКА – «Спартак»
- СКА – «Динамо» Минск
- «Динамо» Москва – «Северсталь»
- «Локомотив» – «Йокерит»
Восточная конференция
- «Ак Барс» – «Торпедо»
- «Авангард» – «Автомобилист»
- «Металлург» – «Барыс»
- «Салават Юлаев» – «Трактор»
Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта. ЦСКА – победитель Кубка Континента в сезоне-2020/21.
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