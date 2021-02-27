«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд

«Зенит» и «Ростов» сыграли со счетом 2:2. Почти весь второй тайм «Зенит» играл в большинстве после удаления Осипенко. Вратарь Кержаков получил травму. Его заменил Лунев.

Три последних матча «Зенита» и «Ростова» заканчивались с разным счетом, но «Зенит» всегда забивал по два гола.

22.07.2020. 2:1

15.08.2020. 2:0

27.02.2021. 2:2

В мае 2019 года «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Зенит». Потом началась победная серия «Зенита», которая продлилась три матча. Перед серией с двумя голами была победа со счетом 6:1.

«Зенит» имеет 42 очка и идет первым в РПЛ. «Ростов» отстает на девять очков.