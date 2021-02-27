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#Зенит #Футбол #РПЛ #Ростов

«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд

2 часа назад

«Зенит» и «Ростов» сыграли со счетом 2:2. Почти весь второй тайм «Зенит» играл в большинстве после удаления Осипенко. Вратарь Кержаков получил травму. Его заменил Лунев.

Три последних матча «Зенита» и «Ростова» заканчивались с разным счетом, но «Зенит» всегда забивал по два гола.

  • 22.07.2020. 2:1
  • 15.08.2020. 2:0
  • 27.02.2021. 2:2

В мае 2019 года «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Зенит». Потом началась победная серия «Зенита», которая продлилась три матча. Перед серией с двумя голами была победа со счетом 6:1.

«Зенит» имеет 42 очка и идет первым в РПЛ. «Ростов» отстает на девять очков.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Поярков 73
Кузяев 78
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Соу 44
Соу 89
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