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«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
2 часа назад
«Зенит» и «Ростов» сыграли со счетом 2:2. Почти весь второй тайм «Зенит» играл в большинстве после удаления Осипенко. Вратарь Кержаков получил травму. Его заменил Лунев.
Три последних матча «Зенита» и «Ростова» заканчивались с разным счетом, но «Зенит» всегда забивал по два гола.
- 22.07.2020. 2:1
- 15.08.2020. 2:0
- 27.02.2021. 2:2
В мае 2019 года «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Зенит». Потом началась победная серия «Зенита», которая продлилась три матча. Перед серией с двумя голами была победа со счетом 6:1.
«Зенит» имеет 42 очка и идет первым в РПЛ. «Ростов» отстает на девять очков.
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