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Глазго Рейнджерс
Антверпен
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#Лига Европы #Футбол #Антверпен #Глазго Рейнджерс

«Рейнджерс» и «Антверпен» – самая результативная пара в истории Лиги Европы. Они забили 14 мячей за два матча

24 минуты назад

«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В 1/16 он дважды обыграл бельгийский «Антверпен». Первая встреча – 4:3. Вторая – 5:2.

Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 9
Паттерсон 46
Кент 55
Баришич 79
Иттен 90
5:2
Матч завершен
Антверпен
Антверпен
Рафаэлов 32
Ламкель Зе 57

Что известно по этим матчам:

  • Это самая результативная пара в истории Лиги Европы – 14 мячей на двоих в двух встречах.
  • Это второй раз, когда в плей-офф Лиги Европы и Кубка УЕФА в двух матчах забивали 14 мячей. В сезоне-2006/07 в первом раунде Кубка УЕФА такую же результативность показали «Хельсинборг» и «Херенвен».
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