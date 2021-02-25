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«Рейнджерс» и «Антверпен» – самая результативная пара в истории Лиги Европы. Они забили 14 мячей за два матча
24 минуты назад
«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В 1/16 он дважды обыграл бельгийский «Антверпен». Первая встреча – 4:3. Вторая – 5:2.
Что известно по этим матчам:
- Это самая результативная пара в истории Лиги Европы – 14 мячей на двоих в двух встречах.
- Это второй раз, когда в плей-офф Лиги Европы и Кубка УЕФА в двух матчах забивали 14 мячей. В сезоне-2006/07 в первом раунде Кубка УЕФА такую же результативность показали «Хельсинборг» и «Херенвен».
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