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#Арсенал #Футбол #Лига Европы #Бенфика

«Арсенал» впервые за два сезона вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас он на последней минуте обыграл «Бенфику»

53 минуты назад

Еврокубковые приключения «Арсенала» в последние два сезона:

• Сезон-2019/20: в 1/16 финала встретились с «Олимпиакосом». Первый матч – победа 1:0. Ответный – поражение 1:2 в дополнительное время.

• Сезон-2020/21: в 1/16 наткнулся на «Бенфику». Первая игра – 1:1. Вторая – победа 3:2 на последней минуте. «Арсенал» был в минуте от того, чтобы не выйти в 1/8 финала ЛЕ второй год подряд.

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 21
Тирни 67
Обамеянг 87
3:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гонсалвеш 43
Рафа 61
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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