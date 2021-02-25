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«Арсенал» впервые за два сезона вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас он на последней минуте обыграл «Бенфику»
53 минуты назад
Еврокубковые приключения «Арсенала» в последние два сезона:
• Сезон-2019/20: в 1/16 финала встретились с «Олимпиакосом». Первый матч – победа 1:0. Ответный – поражение 1:2 в дополнительное время.
• Сезон-2020/21: в 1/16 наткнулся на «Бенфику». Первая игра – 1:1. Вторая – победа 3:2 на последней минуте. «Арсенал» был в минуте от того, чтобы не выйти в 1/8 финала ЛЕ второй год подряд.
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