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Алексей Миранчук
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«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
39 минут назад
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победный гол за «Реал» забил Ферлан Менди. С 17-й минуты «Аталанта» играла в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера и на 30-й заменила Дувана Сапату из-за травмы.
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но на поле не вышел.
Ответный матч пройдет 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
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