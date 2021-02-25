«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе

Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но на поле не вышел.

Ответный матч пройдет 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич

«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»

