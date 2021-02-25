Лига чемпионов
Футбол
Алексей Миранчук
Реал
Аталанта
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#Лига чемпионов #Футбол #Алексей Миранчук #Аталанта #Реал

«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе

39 минут назад

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победный гол за «Реал» забил Ферлан Менди. С 17-й минуты «Аталанта» играла в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера и на 30-й заменила Дувана Сапату из-за травмы.

Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Менди 86

Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но на поле не вышел.

Ответный матч пройдет 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич

«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
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