Ресторан Месси в Росарио будет 15 дней бесплатно кормить бездомных. Еще им предлагают кофе и даже вино

У Лионеля Месси в аргентинском Росарио есть ресторан. Так как сам футболист играет в «Барселоне», рестораном занимается его семья. Испанская Marca сообщила о специальной акции, которую подготовило заведение в рамках помощи бездомным людям в городе. Местные СМИ в прошлый четверг сообщили о пяти смертельных случаях от холода.

Акция помощи нуждающимся в Росарио и окружных городов продлится 15 дней. VIP-ресторан, который принадлежит Месси, будет бесплатно кормить теплым обедом бедняков два часа вечером каждый день. Управляющий ресторана уже предложил многим бездомным еду и напитки.

Акция проходит с прошлой пятницы (5 июля). Как рассказал один из менеджеров ресторана, кроме того, посетителям предлагаются кофе, легкие напитки и даже вино. Бедняков кормят с семи до девяти вечера. Посетители ведут себя уважительно.