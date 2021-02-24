Хорхе Сампаоли
Лига 1
Футбол
Марсель
Атлетико Минейро
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хорхе Сампаоли #Футбол #Марсель #Лига 1 #Атлетико Минейро

Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»

3 часа назад

В карьере 60-летнего Хорхе Сампаоли было 14 клубов и 2 сборные:

  • Он тренировал в шести странах.
  • 2 сборные – это Чили и Аргентина.
  • В его карьере был один европейских клуб – «Севилья». С ним Сампаоли работал в сезоне-2016/17.
  • Последний клуб – «Атлетико Минейро». Его Сампаоли тренировал с 2019-го.

Сейчас «Атлетико Минейро» объявил о расторжении контракта с Сампаоли. 25 февраля команда проведет последний матч под его руководством.

Итальянский инсайдер Николо Скира (надежный источник: один из первых писал о переходе Балотелли в «Монцу», Эль-Шаарави – в «Рому»), сказал, что Сампаоли уже согласовал двухлетний контракт с «Марселем».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хорхе Сампаоли
#Футбол
#Марсель
#Лига 1
#Атлетико Минейро