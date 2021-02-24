Хорхе Сампаоли
Лига 1
Футбол
Марсель
Атлетико Минейро
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
3 часа назад
В карьере 60-летнего Хорхе Сампаоли было 14 клубов и 2 сборные:
- Он тренировал в шести странах.
- 2 сборные – это Чили и Аргентина.
- В его карьере был один европейских клуб – «Севилья». С ним Сампаоли работал в сезоне-2016/17.
- Последний клуб – «Атлетико Минейро». Его Сампаоли тренировал с 2019-го.
Сейчас «Атлетико Минейро» объявил о расторжении контракта с Сампаоли. 25 февраля команда проведет последний матч под его руководством.
Итальянский инсайдер Николо Скира (надежный источник: один из первых писал о переходе Балотелли в «Монцу», Эль-Шаарави – в «Рому»), сказал, что Сампаоли уже согласовал двухлетний контракт с «Марселем».
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