Касаткина выиграла турнир WTA в Мельбурне. Это ее первый трофей с 2018 года

Дарья Касаткина обыграла Марию Боузкову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Турнир проводят для теннисисток, рано выбывших из розыгрыша Australian Open.

В первом сете Касаткина проиграла чешской спортсменке 4:6, но в двух следующих выиграла: 6:2, 6:2. Для теннисистки из России это третий титул на турнирах WTA: в 2017 году она побеждала в Чарльстоне (США), в 2018 выиграла Кубок Кремля.