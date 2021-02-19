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Касаткина выиграла турнир WTA в Мельбурне. Это ее первый трофей с 2018 года

час назад

Дарья Касаткина обыграла Марию Боузкову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Турнир проводят для теннисисток, рано выбывших из розыгрыша Australian Open.

В первом сете Касаткина проиграла чешской спортсменке 4:6, но в двух следующих выиграла: 6:2, 6:2. Для теннисистки из России это третий титул на турнирах WTA: в 2017 году она побеждала в Чарльстоне (США), в 2018 выиграла Кубок Кремля. 

Касаткина выбыла из Australian Open, проиграв во втором круге белорусской теннисистке Виктории Соболенко. Боузкова выбыла после стартового матча против украинки Элины Свитолиной.

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