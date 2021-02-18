«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов

Для дортмундской «Боруссии» это первая выездная победа в ЛЧ над испанской командой почти за 25 лет. Предпоследняя случилась в октябре-1996, в матче против «Атлетико» (1:0).

После этого и до 18 февраля 2021 статистика «Боруссии» Д в выездных матчах против испанских команд выглядит так: