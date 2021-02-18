Боруссия Д
Лига чемпионов
Футбол
Севилья
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«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
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«Севилья» – «Боруссия» Д – 2:3. Так развивался первый матч с участием этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов:
Для дортмундской «Боруссии» это первая выездная победа в ЛЧ над испанской командой почти за 25 лет. Предпоследняя случилась в октябре-1996, в матче против «Атлетико» (1:0).
После этого и до 18 февраля 2021 статистика «Боруссии» Д в выездных матчах против испанских команд выглядит так:
- Три ничьи.
- Четыре поражения.
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