Боруссия Д
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#Боруссия Д #Лига чемпионов #Футбол #Севилья
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«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов

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«Севилья» «Боруссия» Д – 2:3. Так развивался первый матч с участием этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Матч завершен
Севилья
Севилья
Сусо 7'
де Йонг 84'
2:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Дауд 19'
Холанд 27'
Холанд 43'

Для дортмундской «Боруссии» это первая выездная победа в ЛЧ над испанской командой почти за 25 лет. Предпоследняя случилась в октябре-1996, в матче против «Атлетико» (1:0).

После этого и до 18 февраля 2021 статистика «Боруссии» Д в выездных матчах против испанских команд выглядит так:

  • Три ничьи.
  • Четыре поражения.
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