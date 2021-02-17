«РБ Лейпциг» проиграл «Ливерпулю» в 1/8 финала ЛЧ

«РБ Лейпциг» проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» со счетом 0:2. Игра прошла в Будапеште, куда ее перенесли из-за ограничений на поездки между Германией и Великобританией.

«РБ Лейпциг» второй сезон подряд играет в плей-офф ЛЧ. В предыдущем сезоне немецкий клуб впервые вышел в эту стадию турнира и дошел до полуфинала. «Ливерпуль» в сезоне-2019/20 выбыл на стадии 1/8 финала.

В стартовом составе «Ливерпуля» вышел 20-летний защитник Озан Кабак. Это его дебютная игра в Лиге чемпионов. Английский клуб арендовал его в начале февраля у «Шальке». Он провел на поле всю игру, совершил четыре отбора, три перехвата и два выноса.

Ответная встреча запланирована на 10 марта. Она пройдет в Ливерпуле.