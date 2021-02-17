«ПСЖ» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 ЛЧ. Мбаппе забил трижды

«ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на «Камп Ноу» и стала дебютной для главного тренера парижан Маурисио Почеттино в еврокубках с «ПСЖ». Он возглавил команду в начале января.

Три гола за французский клуб забил Килиан Мбаппе, эти мячи позволили ему войти в топ-3 бомбардиров за всю историю клуба. Он занимает третье месте со 111 голами, уступая только Златану Ибрагимовичу (156) и Эдинсону Кавани (200).

В стартовом составе «Барселоны» вышел защитник Жерар Пике. Он пропустил из-за травмы связок колена три месяца. Пике провел на поле 78 минут, после чего его заменили.

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустил игру из-за травмы приводящей мышцы. Он должен восстановиться примерно 12 марта и рискует пропустить ответную встречу 10 марта.

Это первая игра команд после плей-офф ЛЧ 2017 года. Тогда в первом матче «ПСЖ» выиграл 4:0, но в ответной встрече проиграл 1:6.

Неймар после перехода в «ПСЖ» пропустил из-за травм четыре из семи игр 1/8 финала ЛЧ