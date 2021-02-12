У бывшего футболиста сборной СССР Мандреко БАС. От этой болезни умер Риксен

Карьера Сергея Мандреко:

Два сезона в «Вахше».

Два года в «Памире» из Душанбе.

Пять лет в венском «Рапиде».

По три года в «Герте» и «Бохуме».

Два сезона в австрийском «Маттерсбурге» и полгода в «Парндорфе».

За сборную СССР Мандреко сыграл 4 матча, 1 встречу – за сборную России.

Сейчас Мандреко 49 лет, и он болен БАС (боковой амиотрофический склероз).

Его жена Инга рассказывает:



«Стали подергиваться мышцы на руках. У меня тогда не было постоянной визы, прилетала-улетала, и в один из приездов заметила эту странность. «Что такое, Сереж? У тебя дрожат мышцы. Давай-ка проверимся». Медицина в Австрии сильная, врачи хорошие, диагноз поставили быстро. К несчастью, безошибочный: боковой амиотрофический склероз, БАС. Страшное слово.



Я была в тот день в Москве. Сережа позвонил, все рассказал как есть и дал приказ: спокойно, любимая, без паники, не загружайся, не плачь, мы эту тварь должны остановить».

Та же болезнь была у Фернандо Риксена. Ему поставили диагноз в октябре-2013. Он продержался 5 лет.