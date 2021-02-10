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«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
15 часов назад
Первый полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Интером» – победа первых со счетом 2:1.
Ответная встреча – нулевая ничья.
«Ювентус» в шестой раз сыграет в финале Кубка Италии за последние семь сезонов. Своего соперника «Юве» узнает 10 февраля – «Наполи» или «Аталанта» (их первая встреча закончилась ничьей 0:0).
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