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#Ювентус #Футбол #Аталанта #Интер #Кубок Италии #Наполи

«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов

15 часов назад

Первый полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Интером» – победа первых со счетом 2:1.

Ответная встреча – нулевая ничья.

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:0
Матч завершен
Интер
Милан

«Ювентус» в шестой раз сыграет в финале Кубка Италии за последние семь сезонов. Своего соперника «Юве» узнает 10 февраля – «Наполи» или «Аталанта» (их первая встреча закончилась ничьей 0:0).

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