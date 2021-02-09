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«Тамбов» получил иск от «Спартака» на 2,6 млн рублей. Это из-за долгов по аренде базы в Тарасовке

вчера, 14:35

8 февраля в суд поступил иск на «Тамбов» на сумму в 2,6 млн рублей. Истец – «Спартак». Этот иск рассматривается в первой инстанции – АС города Москвы.

В «Спартаке» уже прокомментировали эту информацию. Слова директора по связям с общественностью Антона Фетисова:

«Они весной прошлого пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2 594 000 от 30.09.20 и так и не оплатили».

На данный момент дело о банкротстве прежнего юрлица «Тамбова», но его оставили без решения до марта.

О проблемах «Тамбова» мы написали в этом материале:

Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?

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