5 февраля у Неймара был день рождения – на следующий день он пропустил тренировку из-за гастроэнтерита

На следующий день на официальном сайте «ПСЖ» появилось заявление, в котором сказано: Неймар пропустил тренировку из-за гастроэнтерита.

И да, какие-то болячки у Неймара после дня рождения – абсолютно нормальное явление. У нас даже был текст об этом:

Неймар всегда мощно празднует день рождения – проводит вечеринку и травмируется