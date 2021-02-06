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#Неймар #Футбол #ПСЖ #Лига 1

5 февраля у Неймара был день рождения – на следующий день он пропустил тренировку из-за гастроэнтерита

06 февраля, 17:41

5 февраля Неймар отпраздновал 29-летия. В соцсетях он разместил такую фотографию – можно заметить, что он праздновал в компании из 12 человек.

На следующий день на официальном сайте «ПСЖ» появилось заявление, в котором сказано: Неймар пропустил тренировку из-за гастроэнтерита.

И да, какие-то болячки у Неймара после дня рождения – абсолютно нормальное явление. У нас даже был текст об этом:

Неймар всегда мощно празднует день рождения – проводит вечеринку и травмируется

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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