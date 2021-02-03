Себастьян Абреу
Футбол
Себастьян Абреу в 44 года перешел в новый клуб. Уже 30-й в карьере
03 февраля, 19:46
Себастьяну Абреу 44 года. Он уже тренировал несколько команд, но все же продолжает карьеру футболиста. Абреу подписал контракт с 30-м клубом. Это «Атлетик МГ» из четвертой по значимости лиги Бразилии. Их тренер говорит, что Абреу в хорошей форме.
Вот список всех его клубов, не считая «Атлетика».
- Себастьян Абреу – автор победного пенальти Уругвая в послематчевой серии с Ганой на ЧМ-2010.
- Он всегда играет под 13-м номером. А когда однажды 13-го не было, то использовал 113-й.
- Его прозвище El Loco – «сумасшедший»
Главный путешественник футбола: в его карьере было 29 клубов
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