Себастьян Абреу в 44 года перешел в новый клуб. Уже 30-й в карьере

Себастьяну Абреу 44 года. Он уже тренировал несколько команд, но все же продолжает карьеру футболиста. Абреу подписал контракт с 30-м клубом. Это «Атлетик МГ» из четвертой по значимости лиги Бразилии. Их тренер говорит, что Абреу в хорошей форме.

Вот список всех его клубов, не считая «Атлетика».