Себастьян Абреу
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Себастьян Абреу в 44 года перешел в новый клуб. Уже 30-й в карьере

03 февраля, 19:46

Себастьяну Абреу 44 года. Он уже тренировал несколько команд, но все же продолжает карьеру футболиста. Абреу подписал контракт с 30-м клубом. Это «Атлетик МГ» из четвертой по значимости лиги Бразилии. Их тренер говорит, что Абреу в хорошей форме.

Вот список всех его клубов, не считая «Атлетика».

  • Себастьян Абреу – автор победного пенальти Уругвая в послематчевой серии с Ганой на ЧМ-2010.
  • Он всегда играет под 13-м номером. А когда однажды 13-го не было, то использовал 113-й.
  • Его прозвище El Loco – «сумасшедший»

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