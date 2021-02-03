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Расписание матчей 1/8 Кубка России. «Динамо» примет «Спартак» 20 февраля
03 февраля, 17:09
Даты и время игр Кубка России уже известны:
20 февраля (суббота)
21 февраля (воскресенье)
- 14:30. ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
- 17:00. «Локомотив» – «Тамбов»
- 17:00. «Краснодар» – «Сочи»
- 19:30. «Ростов» – «Ахмат»
22 февраля (понедельник)
- 12:00. «Уфа» – «Урал»
- 14:30. «Химки» – «Крылья Советов»
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