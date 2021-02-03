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#Кубок России #Футбол #Спартак #Зенит #ЦСКА #Локомотив #Краснодар #Динамо #Ростов

Расписание матчей 1/8 Кубка России. «Динамо» примет «Спартак» 20 февраля

03 февраля, 17:09

Даты и время игр Кубка России уже известны:

20 февраля (суббота)

21 февраля (воскресенье)

22 февраля (понедельник)

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что раньше было в Кубке
Поле на Кубке России в Иркутске – какое-то болото с грязью и ямами 💩
Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
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