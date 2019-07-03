Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина

Месси не уйдет из сборной Аргентины

03 июля 2019, 17:22

Лео Месси высказался после вылета от Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Ругал судью, жаловался на неудачу. Но главное – рассказал про свое будущее в сборной: 

«На горизонте что-то новое. Я надеюсь, нас уважают и не ругают. Фанаты должны позволить этой команде быть и расти. Я очень хорошо ладил с ней. И если мне нужно будет в чем-то ей помочь, я помогу. Это отличная команда, которая растет, и если я смогу присоединиться к ним, то сделаю это».

 

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