Месси не уйдет из сборной Аргентины

Лео Месси высказался после вылета от Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Ругал судью, жаловался на неудачу. Но главное – рассказал про свое будущее в сборной:

«На горизонте что-то новое. Я надеюсь, нас уважают и не ругают. Фанаты должны позволить этой команде быть и расти. Я очень хорошо ладил с ней. И если мне нужно будет в чем-то ей помочь, я помогу. Это отличная команда, которая растет, и если я смогу присоединиться к ним, то сделаю это».