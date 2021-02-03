Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19

Романо Флориани Муссолини 18 лет, и он будет играть за «Лацио» U-19.

Он играет на позиции правого защитника.

Он и раньше выступал за молодежные команды «Лацио».

Алессандра Муссолини – его мать. Она – бывший депутат Европарламента.

Бенито Муссолини – итальянский политик и лидер фашистской партии. Был свергнут и арестован в 1943 году. Расстрелян в конце апреля 1945-го.