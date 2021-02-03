Романо Флориани
Серия А
Футбол
Лацио
Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07
Романо Флориани Муссолини 18 лет, и он будет играть за «Лацио» U-19.
- Он играет на позиции правого защитника.
- Он и раньше выступал за молодежные команды «Лацио».
- Алессандра Муссолини – его мать. Она – бывший депутат Европарламента.
Бенито Муссолини – итальянский политик и лидер фашистской партии. Был свергнут и арестован в 1943 году. Расстрелян в конце апреля 1945-го.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые