Романо Флориани
Серия А
Футбол
Лацио
Поделиться:
Комментарии:
0
#Романо Флориани #Футбол #Серия А #Лацио

Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19

03 февраля, 14:07

Романо Флориани Муссолини 18 лет, и он будет играть за «Лацио» U-19.

  • Он играет на позиции правого защитника.
  • Он и раньше выступал за молодежные команды «Лацио».
  • Алессандра Муссолини – его мать. Она – бывший депутат Европарламента.

Бенито Муссолини – итальянский политик и лидер фашистской партии. Был свергнут и арестован в 1943 году. Расстрелян в конце апреля 1945-го.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Романо Флориани
#Футбол
#Серия А
#Лацио