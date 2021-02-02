Месси приносит «Барселоне» 30% от общего дохода. Факты из расследования Diario Sport

Газета El Mundo выпустила 31 января мощнейший инсайд про зарплату Месси в «Барселоне». Если коротко, то за 4 года он заработал 555 млн евро.

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Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»

Сейчас новый мощный инсайд – от Diario Sport. Оно касается доходов «Барсы», которые она получает благодаря Месси: