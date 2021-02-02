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Месси приносит «Барселоне» 30% от общего дохода. Факты из расследования Diario Sport
02 февраля, 17:25
Газета El Mundo выпустила 31 января мощнейший инсайд про зарплату Месси в «Барселоне». Если коротко, то за 4 года он заработал 555 млн евро.
Полный текст расследования можете прочитать здесь:
Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»
Сейчас новый мощный инсайд – от Diario Sport. Оно касается доходов «Барсы», которые она получает благодаря Месси:
- За основу взяты отчеты компании Diagonal Investments и нескольких финансистов.
- С 2017 года он принес «Барсе» 619 млн евро.
- Ежегодно он генерирует 30% от доходов клуба. Но это подсчет только по определенным пунктам.
- Если по всем пунктам, то Месси может приносить «Барсе» до 50% ежегодных доходов. Точную цифру нельзя подсчитать.
- «Барселона» в теории может предложить Месси пожизненный контракт. Но для этого он должен отказаться от 40% зарплаты.
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