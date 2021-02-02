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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера

Месси приносит «Барселоне» 30% от общего дохода. Факты из расследования Diario Sport

02 февраля, 17:25

Газета El Mundo выпустила 31 января мощнейший инсайд про зарплату Месси в «Барселоне». Если коротко, то за 4 года он заработал 555 млн евро.

Полный текст расследования можете прочитать здесь:

Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»

Сейчас новый мощный инсайд – от Diario Sport. Оно касается доходов «Барсы», которые она получает благодаря Месси:

  • За основу взяты отчеты компании Diagonal Investments и нескольких финансистов.
  • С 2017 года он принес «Барсе» 619 млн евро.
  • Ежегодно он генерирует 30% от доходов клуба. Но это подсчет только по определенным пунктам.
  • Если по всем пунктам, то Месси может приносить «Барсе» до 50% ежегодных доходов. Точную цифру нельзя подсчитать.
  • «Барселона» в теории может предложить Месси пожизненный контракт. Но для этого он должен отказаться от 40% зарплаты.
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